Казахстанцы в будущем смогут бесплатно сдавать анализ на гепатит

Алматы. 12 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. В Казахстане разрабатывается проект, в рамках которого каждый желающий сможет бесплатно сдать анализ на вирусный гепатит, сообщил директор общественного фонда AGEP’C Сергей Бирюков.

«У нас четко поставлена задача: в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), скрининг на вирусные гепатиты должен быть всеобъемлющим. Когда проект будет реализован, мы разработаем вывеску определенного образца для медучреждений — с информацией, что здесь можно пройти скрининг на вирусные гепатиты бесплатно», — сказал С. Бирюков на пресс-конференции в рамках международного конгресса «Almaty Hepatology-2018: цирроз печени» в пятницу.

Сейчас проект находится на первичной стадии: разрабатываются изменения в соответствующие законодательные акты и приказы минздрава, идет выбор лабораторий, которые смогут участвовать в скрининге.

«Что касается финансирования проекта, мы будем подключать к реализации международные фонды, производителей тестов, лабораторного оборудования и лекарственных препаратов, вести переговоры с меценатами. В итоге, мы хотим представить в минздрав четкий проект с конкретными цифрами, чтобы не было необходимости внесения в него большого количества корректив», – поясняет С. Бирюков.

О необходимости расширения скрининга на вирусные гепатиты говорят и врачи.

«В Казахстане на учете с гепатитами стоит порядка 45 тыс. человек. Реальное количество может быть больше, поэтому сейчас одна из актуальных задач – активизация скрининга, чтобы выявить эндемичность регионов, пути передачи, определить ресурсы, необходимые для ведения пациентов», — подчеркнул в свою очередь президент Казахской ассоциации по изучению печени (КАИП) Александр Нерсесов.

При этом он отметил, что именно вирусные гепатиты лидируют среди болезней печени, приводящих к циррозу, а на второе место вышла неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП).

«На конгрессе мы представили небольшое исследование, в котором приняли участие 450 офисных работников. По итогам, у 46% выявлен избыточный вес. После углубленного обследования у четверти из них были выявлены тяжелые поражения печени, у 2% — цирроз печени, у 2% — предцирроз. При этом они не болеют гепатитом, болезнь связана с неправильным образом жизни – малоподвижностью и нездоровым питанием», — подчеркнул глава профильной ассоциации.

Исходя из этого, он считает, что людям с ожирением надо озаботиться обследованием состояния собственной печени, если индекс массы тела (ИМТ) превышает 25, показатель сахара в крови — выше 5,5.

Сегодня в Казахстане бесплатный скрининг на вирусные гепатиты проводится для целевой группы, куда входят те, кто имел оперативное вмешательство, получал переливание крови и ее компонентов, пациенты с заболеванием крови, ВИЧ/СПИД, туберкулезом и медицинские работники.