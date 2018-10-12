Астана. 12 октября. КазТАГ — Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву представили концепцию создания национального научного онкологического центра в Астане, сообщает пресс-служба главы государства.

«(Н. Назарбаев провел – КазТАГ) встречу с президентом АОО «Назарбаев Университет» Шигео Катсу. Во встрече также приняли участие руководитель администрации президента Асет Исекешев, министр здравоохранения Елжан Биртанов, председатель правления корпоративного фонда University Medical Center (UMC) Жаксыбай Жумадилов. Главе государства была представлена концепция создания национального научного онкологического центра в Астане, поручение по строительству которого было озвучено в послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», — говорится в сообщении Акорды в пятницу.

По информации министра здравоохранения, возведение онкологического центра будет начато уже в текущем году.

«В новом медицинском учреждении будут использоваться передовые технологии диагностики и лечения раковых заболеваний, в том числе лазерная, лучевая, клеточно-иммунная терапия и другие современные методы», — отмечается в сообщении.

Кроме того, президент Казахстана заслушал доклад о текущей деятельности «Назарбаев Университета» в контексте реализации отдельных направлений послания.

Ш. Катсу представил главе государства информацию о планах работы инновационного кластера и запуске научно-лабораторного комплекса университета, а также рассказал о некоторых вопросах развития Назарбаев Интеллектуальных школ.

«По итогам встречи президент Казахстана дал ряд конкретных поручений», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 5 октября Н. Назарбаев, выступая с посланием народу Казахстана, поручил построить в Астане национальный научный онкологический центр с современным оборудованием.

«Используя опыт уже созданных кардиохирургического и нейрохирургических кластеров, которые получили хорошую оценку и доверие, в следующем году нужно уже приступить к строительству национального научного онкологического центра в Астане. Я 2 года долблю всех: «давайте начнем, давайте начнем». Пока по столу кулаком не ударил. В этом году заложить фундамент и поставить туда самое лучшее оборудование на свете», — заявлял Н. Назарбаев.