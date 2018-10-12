Уровень насилия над детьми растёт, и это закономерно

Общество 171 0
Адвокат Айман Умарова о том, что экономия на воспитании молодёжи выльется государству в более дорогую борьбу с преступностью, или создание видимости таковой

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