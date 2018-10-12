Уровень насилия над детьми растёт, и это закономерно 12.10.2018 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 171 0 Адвокат Айман Умарова о том, что экономия на воспитании молодёжи выльется государству в более дорогую борьбу с преступностью, или создание видимости таковой Похожие материалы: 10 вызовов для правительства Сагинтаева. Разрыв между богатыми и бедными растет. Уровень жизни населения падает. Часть 8 Доллар растет, спрос на него — тоже В ВС РК проверят выучку личного состава и уровень боевой подготовки взводов Уровень трудоустройства на постоянные рабочие места в РК по программам занятости остается низким Выделенные на трудоустройство молодежи Т22 млн похитили в Акмолинской области