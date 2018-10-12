Война Миров. Православные церкви на пороге грандиозного раскола

Сиюминутные геополитические установки ставят долгосрочные вопросы по церковной повестке, на многие из которых нет ответа

Геополитика активно взялась за церковные расклады в мире и на Украине в частности. Расколу христианской церкви 1054 года на православных и католиков предшествовали споры по границам канонических территорий. Теперь уже в православном лагере вмешательство Константинопольского патриархата в церковные дела на канонической территории Московского патриархата грозит глубокими конфликтами. Ориентирующийся на Запад патриарх Константинопольский Варфоломей намерен предоставить автокефалию украинской православной церкви. В ответ Московский патриархат обещает прекратить связи с Константинополем и поддерживающими его поместными церквями. В итоге православие получит два лагеря церквей с плохими отношениями между ними.

Нынешняя церковная ситуация прогнозировалась еще в 2014 году, когда Владимир Путин отказался от стратегической инициативы на Украине и передал ее западным «партнерам», а Кремль перешел в формат «реагирований» различной степени вялости. Правда, церковные дела не решаются быстро, а потому процедура томоса на автокефалию для Украинской православной церкви от Константинополя затянулась.

22 апреля (в день рождения Ленина) 2018 года Синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению Обращение президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине, Постановление Верховной рады Украины в поддержку этого обращения, а также обращения иерархов украинских православных церквей – Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Также Синодом Вселенского патриархата принято решение о начале процедур, необходимых для предоставления автокефалии Православной церкви в Украине.

Для понимания некоторых тонкостей необходимо знать, что УПЦ КП и УАПЦ являются неканоническими религиозными организациями, а потому находятся вне канонического общения с Русской православной церковью и другими поместными церквями. Плюс к этому на Украине действует Украинская грекокатолическая церковь (УГКЦ) – так называемые «униаты» – которая к собственно православным «разборкам» относится сбоку, но в политической жизни страны участвует очень активно. В итоге получается, что Варфоломей дает автокефалию раскольникам, чем нарушает огромное количество принципиальных процедур между православными церквями. Одно из центральных обвинений со стороны Московского патриархата в адрес Варфоломея строится на том, что патриарх Константинопольский взял на себя функции аналогичные Папе Римскому, хотя в православном мире у церковных иерархов их просто нет.

Ситуация вокруг автокефалии для православной церкви на Украине чрезвычайно наглядно демонстрирует вторичность всевозможных церковных уставов по отношению к геополитическим проектам и политическим решениям. На первом плане в споре церковных иерархов противостояние России и Запада (в данном случае США), а религиозно-организационные вопросы выступают лишь одним из инструментов гибридной войны.

Варфоломей – фигура зависимая не только от США, но и от Турции, на чьей территории располагается исторический район Фанар (Фанарион) с резиденцией Константинопольского патриарха. Помимо большинства православных жителей Турции (0,2% населения) в каноническую территорию Варфоломея входит Северная Греция с несколькими миллионами прихожан. Весомую финансовую поддержку Константинопольскому патриархату оказывают богатые греки из диаспор в США и Канаде. В таких условиях будет даже странно, если патриарх не послушается Вашингтон в религиозных вопросах.

Канонические территории вещь достаточно сложная. Если обратиться к карте канонических территорий, то бросается в глаза, например, что вся Африка (включая Мадагаскар) относится к Александрийскому патриархату. Александрийская православная церковь насчитывает примерно четверть миллиона верующих в Египте и около 6 млн. по всей Африке. Христиане-копты и представители Эфиопской (Абиссинской) православной церкви своей канонической территории не имеют, поскольку являются церквями, созданными до Халкидонского собора 451 года, а потому вне сообщества православных церквей. Аналогичная ситуация с Армянской апостольской церковью, из-за чего территория государства Армения большей частью отнесена к Антиохийскому патриархату с центром в Дамаске.

Предварительные расклады показывают, что в вопросе автокефалии православных Украины Московский патриархат поддержат только Александрийская, Антиохийская и в какой-то мере Сербская православные церкви. Дело в том, что сербские церковные иерархи отрицательно настроены к тому, чтобы православная церковь Македонии получила автокефалию от Сербской. Варфоломей может рассчитывать на поддержку еще двух греческих православных церквей помимо собственно Константинопольского патриархата – Элладской (Центральная и Южная Греция) и Кипрской. Константинополь и США будут слушаться в Иерусалимской православной церкви, чей предстоятель Феофил III со 130 тысячами верующих зависим от Израиля не меньше, чем Варфоломей от Турции. Болгарская и Румынская православные церкви процедурно «отморозились», но по факту поддерживают Константинополь. Что касается Румынской церкви, то она оспаривает у Московского патриархата в качестве канонической территории Молдову, а также Черновицкую и Одесскую области Украины. Грузинская православная церковь за обиды, которые Россия нанесла Грузии в войну 08.08.08. традиционно занимает позицию против РПЦ. Польская православная церковь будет на Западной стороне. Ну а мелкие церкви вроде Православная церковь Чешских земель и Словакии (менее 100 тысяч верующих) вообще можно не считать.

В итоге получается, что Московский патриархат по ситуации с автокефалией для православных Украины в меньшинстве. Однако Русская православная церковь по некоторым оценкам (точной статистики нет) по числу верующих превосходит все остальные православные церкви вместе взятые. Осознание своих ресурсов позволяет иерархам Московского патриархата в открытую заявлять о разрыве общения с Константинополем в случае томоса по Украине.

Эпицентром церковного раскола, безусловно, будет территория Украины, а на ней Киево-Печерская лавра. В настоящее время нижняя Лавра находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата, а верхняя Лавра под юрисдикцией Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Поскольку современное государственное руководство России ведет идеологический отсчет от Киевской Руси, потеря контроля над объектами национальной идентичности вроде Киево-Печерской лавры может иметь самые болезненные и непредсказуемые последствия.

Константинопольский патриархат тоже получит свой бумеранг. Например, Афон (Автономное монашеское государство Святой Горы) финансируется за счет всех поместных церквей и вклад Московского патриархата там очевидный. Многие афонские старцы в вопросах веры и церкви настроены промосковски, а это чревато открытым конфликтом между неформальными и формальными авторитетами. Из сегодняшнего дня все линии будущего конфликта проследить невозможно, однако многие из них уже очевидны. Мир православных церквей ждет разрыв на два лагеря, конфликт обещает быть глубоким и затяжным. Проблемы затронут не только религиозную, но и мирскую жизнь со всеми положенными метастазами. На чьей стороне Бог – не понятно, можно надеяться на чудо, но пока побеждает геополитическая целесообразность.

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