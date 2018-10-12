Названа причина аварии ракеты «Союз-ФГ»

Алматы. 12 октября. КазТАГ — Непосредственной причиной аварии ракеты «Союз-ФГ» стало столкновение элементов при разделении первой и второй ступеней носителя, сообщает ТАСС.

«Окончательных версий нет, но понятна непосредственная причина, связанная с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении первой и второй ступеней произошло соприкосновение. Произошло отклонение от штатной траектории и, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени. Ракета прекратила нормальный полет, дальше автоматика отработана штатно», — сказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Также С.Крикалев отметил, что результаты работы госкомиссии по расследованию причин аварии будут известны к 20-м числам октября.

«Комиссия начала работу вчера. К 20-м числам октября уже должны быть получены результаты. Первые элементы конструкции, найденные в Казахстане, в степи, будут помогать анализировать, что произошло. После этого будут приняты необходимые меры и будут продолжены полеты», — уточнил С.Крикалев.

По его словам, все полеты на ракетах этого класса должны быть разрешены только после того, как будут установлены причины аварии.

Напомним, авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла во время запуска корабля «Союза МС-10» к МКС в четверг, 11 октября. Запуск осуществлялся с площадки «Гагаринский старт». Стыковка с орбитальной станцией была намечена на 20.44 аст. На борту находились космонавт «Роскосмоса» А. Овчинин и астронавт NASA Н. Хейг.

Экипаж совершил аварийную посадку в Казахстане. После обследования директор Института медико-биологических проблем Российской академии наук Олег Орлов сообщил, что состояние экипажа в норме.

Ранее стало известно, что Казахстан и Россия создадут межправительственную комиссию для расследования аварии. По факту крушения пилотируемого корабля «Союз МС-10» следственным отделом СК России на комплексе «Байконур» возбуждено уголовное дело. Речь идет о ст. 216 (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба) УК РФ.

Вечером 11 октября в 40 км от Жазказгана был обнаружен фрагмент створки головного обтекателя «Союза».