Астана. 12 октября. КазТАГ – Порядок оформления пенсий упростили в Казахстане, сообщает пресс-служба НАО «Правительство для граждан».

«С октября для казахстанцев, достигших пенсионного возраста, упрощен порядок оформления пенсий. Теперь все государственные услуги по назначению пенсионных выплат будут оказываться по принципу «одного заявления» через центры обслуживания населения (ЦОН) государственной корпорации «Правительство для граждан», — сообщили в госкорпорации в пятницу.

В пресс-службе отметили, что раньше, достигнув пенсионного возраста, человек приходил в ЦОН и подавал 2 заявления: по достижению пенсионного возраста и на выплату базовых пенсий.

«Через месяц снова обращался с заявлением на выплату государственной гарантии, а уже после шел в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), где подавал заявление на выплату накоплений. Теперь достаточно один раз прийти в ЦОН и оставить одно заявление на все 4 услуги», — говорится в сообщении.

Композитная услуга, по данным «Правительства для граждан», включает в себя назначение пенсионных выплат по возрасту, государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионных выплат из ЕНПФ.

«Кроме того, выплата госгарантии (разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений) будет осуществляться в проактивном формате – без обязательного физического присутствия человека», — добавили в госкорпорации.

По информации пресс-службы, за 9 месяцев 2018 года в ЦОНах было оформлено 67 374 выплат по достижению пенсионного возраста, 76 643 базовых пенсий и 51 571 выплата государственных гарантий.