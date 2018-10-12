Астана. 12 октября. КазТАГ – Холодные выходные ожидаются в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Погода в выходные дни ожидается с осадками, сильным порывистым ветром, дальнейшим понижением температуры воздуха, в южных, юго-восточных и восточных областях республики в горных районах предполагаются сильные осадки – дождь, мокрый снег, в северных областях возможен гололед», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на 13-15 октября.

По словам синоптиков, на всей территории Казахстана температура воздуха в первой декаде октября была выше климатической нормы на +2+5 градусов.

«Но меняющиеся с юго-западных на северные тропосферные потоки будут приносить в республику не теплый воздух с Черного моря, а холодные и влажные воздушные массы с Баренцева и Карского морей», — объяснили причину ожидающегося похолодания в «Казгидромете».