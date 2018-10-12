Астана. 12 октября. КазТАГ – Динара Халдарова. Фрагмент створки головного обтекателя «Союза» обнаружили в 40 км от Жазказгана, сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.

«Силами ДЧС Карагандинской области, АО «Өрт сөндiрушi», РОВД, РГП «НИЦ Ғарыш экология» в составе 40 сотрудников и 9 единиц техники проводились работы по обследованию территории приземления спасательной капсулы и зоны возможного падения фрагментов ракеты-носителя («Союз-ФГ» – КазТАГ), а также на наличие радиоактивного или химического заражения местности, степных или лесных пожаров, возможных жертвах и разрушениях. По результатам обследования силами КЧС в 40 км от Жазказгана обнаружен фрагмент створки головного обтекателя, который изъят специалистами «Роскосмоса», — сказал Н. Нурахметов в пятницу.

Он отметил, что радиоактивная и химическая обстановка на месте падения в норме, жертв и пострадавших нет.

«Также по траектории полета ракето-носителя «Союз-ФГ», где возможны падения второй и первой ступеней космического корабля, обследованы территории районов Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей. По результату обследования фрагменты космического корабля не обнаружены», — подчеркнул официальный представитель КЧС.

По его словам, работы по обследованию территории возможного падения ступеней ракето-носителя завершены вечером 11 октября.

«Дальнейшие мероприятия будут проводится специалистами «Роскосмоса» и комиссией», — заключил Н. Нурахметов.