Супруга акима Алматы Жанар Байбек назначена судьей горсуда Астаны

Астана. 12 октября. КазТАГ – Жанар Байбек назначена судьей горсуда Астаны, согласно указу президента РК Нурсултана Назарбаева от 9 октября 2018 года №768.

«В соответствии с п.2, ст. 82 Конституции РК, п.2, 3, 5 ст. 31, пп. 1), 2), 11-1) п.1, пп. 2) п.3 ст. 34 Конституционного закона РК от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и статусе судей РК», постановляю назначить на должность судьи суда г.Астаны Байбек Жанар Кенжегаровну с освобождением от должности судьи Есильского районного суда г.Астаны», — говорится в документе.

Отмечается, что Ж.Байбек является супругой акима г.Алматы Бауыржана Байбека.