МЭА скорректировало прогноз по мировому спросу на нефть

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Алматы. 12 октября. КазТАГ — Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 и 2019 годах на 110 тыс. баррелей в сутки — до 1,3 млн и 1,4 млн баррелей в сутки соответственно, сообщает «Росбалт».

«Прогноз понижен вследствие прогнозов по слабому экономическому росту, озабоченности на рынках, более высоких цен на нефть и пересмотре данных по спросу в Китае», — следует из доклада МЭА.

Таким образом, согласно оценкам агентства, спрос на нефть в мире в 2018 году составит 99,2 млн баррелей в сутки, а в 2019 году — 100,5 млн баррелей в сутки.

По данным агентства, в прошлом месяце страны-члены ОПЕК нарастили нефтедобычу на 0,15 млн баррелей по сравнению с августом до 32,78 млн баррелей нефти в сутки, выполнив соглашение ОПЕК+ на 121%.

МЭА также изменило показатель исполнения сделки странами картеля в августе: согласно предыдущему докладу, оно составляло 115%, теперь оно скорректировано до 118%.

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Страны, не входящие в ОПЕК, в сентябре 2018 года выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти на 37%, снизив этот показатель с августовского уровня в 79%. Добыча нефти этих стран сократилась к октябрю 2016 года на 200 тыс. баррелей в сутки.

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