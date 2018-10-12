В Алматы пресечена деятельность особо опасной вооруженной ОПГ

Астана. 12 октября. КазТАГ — В Алматы пресечена деятельность особо опасной вооруженной организованной преступной группы (ОПГ), сообщила пресс-служба национального комитета безопасности (КНБ) РК.

«10 октября в Алматы комитетом национальной безопасности совместно с МВД РК вскрыта и пресечена деятельность особо опасной вооруженной организованной преступной группы под руководством жителя Алматинской области К.Алиева», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

«В результате проведенной спецоперации с привлечением службы специального назначения «А» КНБ задержан лидер преступной группы К.Алиев и 5 ее активных участников: Т.Алиев, А.Дартаев, Д.Терешин, С.Дидик и Ж.Калтай», — указано в пресс-релизе.

Установлено, что «основной костяк преступной группы составляли бывшие сотрудники правоохранительных органов, которые 13 сентября 2018 года на станции Отар в Жамбылской области совершили вооруженное разбойное нападение на предпринимателя Р.Агагуллина, завладев $107 тыс., 4 млн российских рублей и 23 тысячами евро», сообщили в КНБ.

В ходе обысковых мероприятий у задержанных обнаружены и изъяты 8 пистолетов и ружей, 140 единиц боеприпасов, радиостанции, поддельные автомобильные регистрационные знаки, матерчатые маски, наручники и другие средства.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.