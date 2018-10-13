Алматы. 13 октября. КазТАГ – Пентагон расследует утечку личных данных своих сотрудников, сообщает ТАСС.

«Пентагон изучает обстоятельства утечки информации о поездках своих сотрудников, в результате которой хакеры получили доступ к их личным данным», — говорится в сообщении со ссылкой на представителя ведомства Джозефа Буччино.

По словам Д. Буччино, утечка «некоторых личных данных» произошла из-за хакерской атаки на коммерческую компанию, с которой сотрудничает Пентагон. Скомпрометированы оказались данные небольшого процента персонала, в настоящее время проводится расследование. Отмечается, что военному командованию стало известно о произошедшем 4 октября.

Ранее на этой неделе главный контрольно-ревизионный орган Конгресса США — Управление по подотчетности правительства — опубликовал доклад, в котором говорилось о том, что важнейшие системы вооружений, которые использует министерство обороны США, являются легкой добычей для хакеров, и Пентагон запаздывает с ответом на эту угрозу.