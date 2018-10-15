Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 9,25%

Алматы. 15 октября. КазТАГ — Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до 9,25% с коридором процентных ставок на уровне +/-1, сообщила пресс-служба регулятора.

«15 октября Национальный банк Казахстана принял решение повысить базовую ставку на 0,25 процентного пункта — до 9,25%, с сохранением коридора процентных ставок на уровне +/-1%. Ставки по операциям предоставления и изъятия ликвидности повышены до 10,25% и 8,25%, соответственно», — цитирует пресс-служба Нацбанка главу регулятора Данияра Акишева в понедельник.