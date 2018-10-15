В Казахстане могут сократить категории граждан с правом на получение жилья из госжилфонда

Астана. 15 октября. КазТАГ – В Казахстане могут сократить категории граждан с правом на получение жилья из государственного жилищного фонда, сообщается в концепции проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищных отношений и реновации, а также дальнейшего развития столицы Республики Казахстан – города Астаны».

«В рамках поручений предлагается оптимизация и сокращение категорий граждан, имеющих право на получение жилищ из государственного жилищного фонда или жилищ», — говорится в документе.

Разработчики уточнили, что сейчас по закону жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованные местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, предоставляются в пользование нуждающимся в жилье и состоящим на учете гражданам Республики Казахстан, относящимся к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны (ВОВ); детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей; социально-уязвимым слоям населения; государственным служащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам, сотрудникам специальных государственных органов и лицам, занимающим государственные выборные должности; гражданам РК, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством РК. Всего сейчас список содержит 19 категорий получателей жилья из госжилфонда.

Согласно концепции, из указанного списка хотят исключить оралманов, военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов, лиц, лишившихся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также граждан, единственное жилище которых признано аварийным.

«Обрушение зданий, в том числе жилых, является, как правило, следствием аварийного состояния соответствующих строений. В соответствии со ст. 58 закона «О жилищных отношениях» вред (ущерб), причиненный здоровью и имуществу физических лиц чрезвычайными ситуациями природного характера, возмещается в пределах необходимых для удовлетворения минимальных потребностей пострадавших в порядке, определяемом правительством Республики Казахстан», — заявили авторы концепции.

Построенное жилище, по их словам, предоставляется гражданам, оставшимся без жилища в результате чрезвычайной ситуации, в порядке, определяемом правительством.

«Жилище из государственного жилищного фонда предоставляется на безвозмездной основе гражданам, жилище которых в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Казахстан стало непригодным для проживания», — добавили разработчики.

Также из списка получателей намерены исключить государственных служащих, работников бюджетных организаций, и лиц, занимающие государственные выборные должности, кандидатов в космонавты и космонавтов, неполные семьи, а также пенсионеров по возрасту.

«Граждане до достижения общеустановленного пенсионного возраста на протяжении своего активного периода рабочей трудоспособности должны решать свои жилищные вопросы, путем участия в государственных программах, ипотеках, накоплений», — заявили авторы документа.

Как отметили разработчики, на сегодня «в рамках государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» для социально-уязвимых слоев населения предоставляется льготный кредит на покупку жилья, однако учитывая пенсионный возраст, данная категория не подпадает под условия кредитования (ипотека)», «поэтому, учитывая пенсионный возраст, категория «пенсионеры по возрасту» не могут в полной мере воспользоваться благами жилищных условий».

«Необходимо отметить, что на сегодня лица, достигнутые общеустановленного пенсионного возраста и имеющие жилье на праве собственности, зачастую преднамеренно ухудшают свои жилищные условия путем отчуждения пригодного для проживания жилища, принадлежавшего им на праве собственности, планируя получить льготное (бесплатное) жилье от государства, тем самым порождают иждивенческое настроение среди людей пенсионного возраста», — утверждается в концепции.

Дополнительно авторы заявили, что согласно ст. 145 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» «трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них».

«Таким образом, предлагается оставить 8 категорий социально-уязвимых слоев населения для получения жилища из коммунального жилищного фонда, а именно: инвалиды и участники ВОВ; дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей; лица, приравненные к инвалидам и участникам ВОВ; инвалиды 1 и 2 групп; семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов; лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утверждаемом правительством РК; многодетные семьи; семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка», — сказано в документе.

Концепция законопроекта вынесена на публичное обсуждение до 26 октября.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщало, что в Казахстане хотят принять законодательный механизм принудительного изъятия земли и недвижимости в Астане. По словам авторов концепции, это связано с тем, что при отведении территорий ряда районов столицы частным застройщикам с условиями выкупа, «последние сталкиваются с невозможностью их градостроительного освоения ввиду завышения собственниками дачных участков и гаражей стоимости выкупа в десятки раз».

Также стало известно, что временно живущим в Казахстане иностранцам планируется разрешить покупать квартиры на территории РК.