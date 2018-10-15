Актобе. 15 октября. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область, передает корреспондент агентства.

«Н. Назарбаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область, в ходе которой ознакомится с социально-экономическим развитием региона, посетит ряд индустриальных проектов, объекты здравоохранения и спорта», — сообщили в пресс-службе акимата Актюбинской области в понедельник.

В частности, в ходе посещения транспортно-логического центра на Индустриальной зоне «Актобе» главе государства будут презентованы достижения в сфере промышленности и сельского хозяйства.

Также президент посетит офтальмологический центр «Дару жарыгы», реабилитационный центр «Аяла», теннисный корт и другие объекты.

Напомним, 16-17 октября Н. Назарбаев посетит Финляндию с официальным визитом. Также глава государства примет участие в работе XII саммита форума «Азия – Европа» (АСЕМ), который пройдет 18-19 октября в Королевстве Бельгия, в Брюсселе.