Алматы. 15 октября. КазТАГ — Динара Жаркеева. Осужденного за драку у бара «Чукотка» Александра Кузнецова объявили в розыск.

«Представление начальника УВД Бостандыкского района об объявлении во отношении осужденного А. Кузнецова в розыск удовлетворить, объявить в розыск», — сказал судья Темиржан Кудабаев в понедельник.

Также в суде было зачитано заявление матери А. Кузнецова – Ирины Кузнецовой, которую суд вызывал в качестве свидетеля.

«Если суд хочет выслушать мое мнение относительно розыска Саши, то хочу сказать, что я как мать имею право не говорить свое мнение, то есть, не свидетельствовать против своего сына», — зачитал судья заявление И. Кузнецовой.

При этом мать Кузнецова отметила, что она может выступить в суде только если ей обеспечат безопасность.

«При этом дать пояснения суду относительно места проживания Саши после освобождения из исправительного учреждения я могу только в случае, если суд обеспечит мне мою физическую безопасность, путем применения программы защиты свидетелей. Дело в том, что с самого начала дела в отношении Саши в социальной сети были угрозы как в мой адрес, так и в адрес моего сына», — указала в заявлении И. Кузнецова.

Представление об объявлении в розыск А. Кузнецова поддержали прокурор Бостандыкской районной прокуратуры Ерлан Куланбаев, а также присутствовавший в суде брат погибшего Сырыма Мураткалиева – Даулет Мураткалиев.

Как сообщалось ранее, установлено, что А. Кузнецов 13 августа текущего года вылетел с аэропорта Алматы авиакомпанией Turkish airlines рейсом Алматы-Стамбул.

Напомним, драка у бара «Чукотка», в результате которой погиб Сырым Мураткалиев, произошла в марте 2015 года.

29 июня 2015 года суд первой инстанции признал А. Кузнецова виновным по ч. 1 ст. 104 (причинение смерти по неосторожности) УК РК и приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

29 октября 2016 года суд апелляционной инстанции отменил приговор и признал А. Кузнецова виновным по ч. 3 ст. 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

2 июля 2018 года А. Кузнецов вышел на свободу. Суд заменил неотбытый срок – 5 лет лишения свободы на штраф из расчета 1 МРП за 4 дня лишения свободы, что составляет в сумме Т1 097 281. Однако 14 августа стало известно, что постановление Капшагайского городского суда от 14 июня о замене неотбытого наказания А. Кузнецова на штраф было отменено апелляционной инстанцией. Таким образом суд постановил вернуть мужчину в колонию для отбытия наказания по приговору суда.

В день вступления в законную силу постановления о возвращении А. Кузнецова в колонию, он, предположительно, покинул страну.