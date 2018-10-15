Принц Нигерии умер в России

Алматы. 15 октября. КазТАГ — В одном из ночных клубов Череповца скончался женатый на жительнице Вологодской области нигерийский принц Габриэль Сегун Аджайи, сообщается на официальном городском портале.

«По словам 50-летней супруги нигерийца Натальи Ведениной, ее 32-летний муж умер в ночь с 12 на 13 октября в развлекательном клубе «Платина» в результате обширного инфаркта. Также жительница Череповца отметила, что покойный ранее на сердце никогда не жаловался», — говорится в сообщении в понедельник.

По сведениям портала, гражданка РФ и ее будущий супруг познакомились через интернет и впоследствии поженились. У вдовы Габриэля Сегуна Аджайи осталось два полуторагодовалых сына-близнеца, указывается в сообщении.