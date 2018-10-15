Около 5 тыс. мест в общежитиях предоставят студентам Астаны, Алматы и Семея в 2019 г.

Астана. 15 октября. КазТАГ — Около 5 тыс. мест в общежитиях предоставят студентам Астаны, Алматы и Семея в 2019 году, сообщает пресс-служба МОН РК.

«В рамках реализации третьей социальной инициативы главы государства 15 октября в министерстве образования и науки РК заключены первые договора государственного заказа по обеспечению студентов местами в общежитиях», – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

«Результатом достигнутых договоренностей является ввод более 4 тыс. новых койко-мест в общежитиях для студентов городов Астаны, Алматы и Семей путем строительства и реконструкции объектов. Из них введется в эксплуатацию 2810 новых койко-мест в следующем году», — уточняется в сообщении.

По данным МОН, в последующем планируется активизировать работу по инициированию новых проектов совместно с учебными заведениями и потенциальными инвесторами. Главная цель – ввод новых 5 тыс. койко-мест в 2019 году.

«Сторонами договоров выступили МОН РК, оператор программы – Финансовый центр и ряд высших учебных заведений страны: Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева, Казахстанский инженерно-технологический университет, Казахстанский инновационный университет, университет КАЗГЮУ, Евразийская юридическая академия им. Кунаева», — перечисляется в сообщении.

В ходе мероприятия также был заключен меморандум о сотрудничестве в сфере улучшения условий проживания студенческой молодежи между оператором программы и Казахстанской ипотечной организацией.