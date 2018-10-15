Законодательный механизм принудительного изъятия земли и недвижимости в Астане хотят принять в РК

Астана. 15 октября. КазТАГ – Законодательный механизм принудительного изъятия земли и недвижимости в Астане хотят принять в Казахстане, сообщается в концепции проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищных отношений и реновации, а также дальнейшего развития столицы Республики Казахстан – города Астаны».

«Законопроект направлен на определения на законодательном уровне механизма принудительного изъятия земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости с выплатой собственникам равноценного возмещения за счет частных застройщиков, на совершенствование и детализацию осуществляемых функций местного исполнительного и представительного органов столицы, а также на устранение законодательных пробелов и коллизий в действующем законодательстве регулирующих их деятельность и в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в документе.

По словам авторов концепции, «в отдельных районах города Астаны сохраняются исторически сложившиеся неприглядные районы дачных массивов, полуразрушенных гаражных кооперативов, индивидуально-жилищного строительства».

«В соответствии с утвержденным генеральным планом данные районы подлежат застройке объектами промышленно-гражданского назначения. Однако, при отведении территорий вышеуказанных районов частным застройщикам с условиями выкупа, последние сталкиваются с невозможностью их градостроительного освоения ввиду завышения собственниками дачных участков и гаражей стоимости выкупа в десятки раз», — заявили разработчики.

Так, по их словам, к примеру ТОО «Highvill Kazakhstan» в границах отвода в районе пр. Кабанбай батыра под проектирование и строительство многоквартирного жилого комплекса из 43 произвело выкуп 42 дачных участков.

«Собственник последнего участка Н. Дошанова (с/т Текстильщик, уч. № 17) при рыночной стоимости имущества в размере Т4,2 млн за свой земельный участок требует $350 тыс. или Т126 млн. И таких примеров множество. В результате наблюдается резкий контраст городской застройки. На фоне знаковых объектов, таких как стадионы «Астана Арена», «Алау», ТРЦ «Хан Шатыр», высотных современных зданий можно наблюдать полуразрушенные и ветхие дачные домостроения, и гаражные кооперативы «Достык», «Дружба», «Южный» и так далее», — заявили авторы концепции.

Разработчики добавили, что концептуально предлагаемые поправки в законодательство будут иметь ряд особенностей.

«Принудительное изъятие земельных участков будет производиться строго в границах определенных районов – районов реновации. В связи с чем, в законе РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» будет дано понятие «реновация» и предусмотрена компетенция уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства на разработку и утверждение критериев по установлению границ районов реновации в столице», — сказано в документе.

Вместе с тем, добавили авторы концепции, «Земельным кодексом РК будут предусмотрены общие положения и принципы принудительного изъятия земельного участка, подпадающего в границы районов реновации, а также дополнительное основание прекращения права частной собственности на земельный участок или права землепользования – в связи с принудительным изъятием земельных участков в границах районов реновации».

«Учитывая, что вопрос комплексной застройки районов дачных массивов и гаражных кооперативов особо остро стоит в столице, что неоднократно критиковал глава государства Нурсултан Назарбаев, в законе РК «О статусе столицы Республики Казахстан» будут предусмотрены полномочия местного представительного органа на утверждение границ районов реновации, которые должны быть комплексно застроены в соответствии с утвержденными проектами детальной планировки, и полномочия местного исполнительного органа на принятие решений о принудительном изъятии земельных участков», — уточнили разработчики.

Также, как отмечается, законом РК «О статусе столицы Республики Казахстан» «будет определен общий порядок и условия принудительного изъятия аналогично с изъятием земельных участков для государственных нужд, закреплен принцип равноценного возмещения стоимости собственникам изымаемого имущества за счет средств и имущества частных застройщиков».

«С учетом необходимости исключения коррупционных факторов при выборе частных застройщиков законодательно будет установлен порядок конкурсного отбора. В целях детальной регламентации процедуры изъятия, в части опубликования решений местного исполнительного органа, уведомления собственников и землепользователей о предстоящем изъятии, порядок согласительных процедур, содержание договоров выкупа и тому подобное, на уровне подзаконного акта, в Земельном кодексе РК будет предусмотрено наделение центрального уполномоченного органа по земельным отношениям полномочиями на разработку и утверждение правил принудительного изъятия земельных участков и иного имущества в границах районов реновации столицы», — говорится в концепции.

Авторы отметили, что «в целях защиты прав и интересов собственников имущества организация принудительного изъятия будет возлагаться на местный исполнительный орган столицы и его действующее подведомственное государственное предприятие в сфере обеспечения принудительного изъятия земельных участков, которое осуществляет деятельность в этой сфере с 2009 года».

«В связи с чем, необходимо внесение изменений в ст. 134 закона РК «О государственном имуществе» и ст. 9-2 закона «О статусе столицы Республики Казахстан» в части предмета деятельности государственного предприятия в сфере обеспечения принудительного изъятия земельных участков. Принятие вышеуказанных изменений позволит обеспечить комплексную застройку существующих ветхих и неприглядных районов, создание благоприятной среды жизнедеятельности и иных общественных интересов, позволит сформировать новый, современный облик столицы», — уверяют разработчики.

Проект концепции законопроекта вынесен на публичное обсуждение до 26 октября.