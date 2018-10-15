Превысивших срок нахождения в Южной Корее казахстанцев призвали воспользоваться «зеленым коридором»

Астана. 15 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. Находящихся свыше разрешенного срока в Южной Корее казахстанцев министерство иностранных дел РК призывает воспользоваться «зеленым коридором», сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

«Призываем граждан Казахстана, находящихся на территории Южной Кореи нелегально, свыше разрешенного срока, воспользоваться данной возможностью («зеленым коридором» — КазТАГ) и добровольно выехать на родину. Акция по добровольному выезду дает шанс нарушителям иммиграционного законодательства Кореи избежать административной ответственности в виде штрафа и позволяет повторно въехать в страну в будущем», — сказал А. Смадияров на брифинге в понедельник.

По его словам, правительство Южной Кореи объявило о ведении режима «зеленый коридор» с 1 октября 2018 года по 1 марта 2019 года для иностранных граждан, находящихся нелегального в республике.

«Те лица, которые в данный момент находятся в Корее свыше 30 дней и без соответствующей визы или разрешения на работу, имеют возможность в течение ближайших 6 месяцев беспрепятственно вернуться на родину. При этом к ним не будут применяться штрафные санкции и устанавливаться запрет на последующий въезд в будущем. После добровольного выезда и последующего получения визы в посольстве республики Корея, в стране и консульстве в Алматы, можно будет вновь ехать в Корею уже на законной основе. Гражданам РК для добровольного выезда из Южной Кореи необходимо в указанный период явиться в представительство иммиграционной службы с прямым билетом в РК и действующим паспортом или свидетельством на возвращение», — уточнил представитель МИД РК.