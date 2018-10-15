Уроженца Туркестанской области задержали в Саудовской Аравии

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Алматы. 15 октября. КазТАГ — Уроженец Туркестанской области задержан в Саудовской Аравии за незаконные проповеди в интернете, сообщают официальные СМИ.

«Занимавшийся незаконной миссионерской деятельностью представитель салафитского течения, уроженец г.Сарыагаш Дильмурат Махаматов задержан правоохранительными органами Королевства Саудовская Аравия. Находясь в этой стране, он занимался незаконной проповедью через интернет среди казахстанцев», — говорится в информации, распространенной районным отделом внутренней политики.

Как уточняется, Д. Махаматов был известен среди пользователей интернета под прозвищем «Дильмурат Абу Мухаммад». Он обвиняется в разжигании национальной, расовой неприязни.

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