Временно живущим в Казахстане иностранцам намерены разрешить покупать квартиры в РК

Астана. 15 октября. КазТАГ – Временно живущим в Казахстане иностранцам планируется разрешить покупать квартиры в РК, сообщается в концепции проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищных отношений и реновации, а также дальнейшего развития столицы Республики Казахстан – города Астаны».

«В рамках поручений предлагается (…) предоставление иностранцам, временно пребывающим в Республике Казахстан, права на приобретение в собственность квартир в многоквартирном жилом доме», — говорится в документе.

По словам авторов концепции, временно пребывающие в Казахстане иностранцы «имеют лишь право пользования имущественными и личными неимущественными правами на основаниях и в порядке, установленном законодательством и международными договорами Республики Казахстан».

«Таким образом, в соответствии с действующим законодательством приобретение права собственности на жилище иностранцами, временно пребывающими в РК, не допускается, хотя в иных государствах приобретение квартиры иностранцем, не проживающим в стране обычное явление», — заявили разработчики.

Вместе с тем, они отметили, что в соответствии со ст. 23 Земельного кодекса РК «в частной собственности иностранцев, лиц без гражданства (без уточнения режима проживания) и иностранных юридических лиц могут находиться земельные участки, предоставленные под застройку или застроенные производственными и непроизводственными, в том числе жилыми, зданиями (строениями, сооружениями) и их комплексами, включая земли, предназначенные для их обслуживания в соответствии с назначением, за исключением земель, предназначенных для ведения товарного сельскохозяйственного производства и лесоразведения».

«Не допускается предоставление в частную собственность иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам земельных участков, расположенных в пограничной зоне и пограничной полосе Республики Казахстан. Предоставление права приобретения квартир временно прибывающим иностранным гражданам частично исключит существующую правовую коллизию и приведет к повышению инвестиционной привлекательности Республики Казахстан», — утверждают авторы документа.

По их словам, вопрос предоставления жилья иностранцам, в том числе временно пребывающим в страну, проработан совместно с заинтересованными государственными органами – комитетом национальной безопасности, генеральной прокуратурой, министерствами внутренних дел, юстиции, иностранных дел, по делам религий и гражданского общества, финансов, национальной экономики, а также акиматами Астаны и Алматы «с учетом интересов национальной безопасности и социальных аспектов жилищного законодательства».

«По итогам совещания приняты следующие решения: предоставить иностранцам, временно прибывающим в стране право приобретать в собственность жилище в форме квартиры в многоквартирном жилом доме. Это требование позволит избежать массового выкупа жилых домов временно пребывающими иностранцами домов с земельными участками; в порядке пилотного проекта предоставить вышеуказанное право только в городах Астана и Алматы», — сказано в концепции.

Разработчики пояснили, что данное требование обосновано тем, что «на сегодняшний день Астана и Алматы являются главными туристическими и деловыми направлениями в Казахстане, и основная масса платежеспособных иностранцев сосредоточена именно в этих городах». В последующем, по словам авторов, «с учетом опыта пилотных городов можно будет разрешать приобретать жилье в других областях и городах, где больше всего сконцентрированы иностранцы».

«Квартиры для продажи иностранцам должны быть не менее 100 кв.м, что позволит привлекать состоятельных иностранцев, (потенциальных инвесторов) и исключит их участие в приобретении квартир экономкласса, которые пользуются спросом среди населения страны; данное право предоставить только иностранцам из стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития – КазТАГ) и ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) с которыми имеется соглашение о безвизовом режиме», — добавили авторы документа.

В начале, по их словам, «предлагается предоставить данное право только вышеуказанным странам, от которых имеется наименьший риск миграционных потоков».

«(Планируется – КазТАГ) предоставить маслихатам городов Астана и Алматы право устанавливать порядок проживания в этих городах для иностранцев, временно пребывающим в стране (по количеству квартир, приобретаемых ими в одном доме или жилом комплексе)», — добавили разработчики.

В числе стран ОЭСР, гражданам которых хотят разрешить покупку квартир в Казахстане, США, Германия, Япония, Франция, Израиль и многие другие. Всего 34 государства.

«Реализация предлагаемых изменений возможна путем внесения соответствующих поправок в законы Республики Казахстан «О правовом положении иностранцев», «О статусе столицы Республики Казахстан» и «Об особом статусе города Алматы», — говорится в документе.

Концепция законопроекта вынесена на публичное обсуждение до 26 октября.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщало, что в Казахстане хотят принять законодательный механизм принудительного изъятия земли и недвижимости в Астане. По словам авторов концепции, это связано с тем, что при отведении территорий ряда районов столицы частным застройщикам с условиями выкупа, «последние сталкиваются с невозможностью их градостроительного освоения ввиду завышения собственниками дачных участков и гаражей стоимости выкупа в десятки раз».