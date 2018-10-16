Антикоррупционеры отказались назвать имя подозреваемого в крупных взятках зампреда Агрокредитной корпорации РК

Астана. 16 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Имя подозреваемого в крупных взятках заместителя председателя АО «Аграрная кредитная корпорация» не разглашается в интересах следствия, сообщила официальный представитель агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции Жанна Бастарова.

«В коррупции подозревается заместитель председателя правления АО «Аграрная кредитная корпорация». Указанным лицом разработана преступная схема по получению взяток от подчиненных в размере 50% от начисленных им премиальных выплат за их общее покровительство по службе. (…) В интересах следствия иная информация не разглашается», — сообщила Ж. Бастарова на брифинге во вторник, отвечая на уточняющий вопрос об имени чиновника.

Вместе с тем, она уточнила, что по данному делу в настоящее время «установлены факты получения взятки в виде возврата премиальных выплат в размере Т720 тыс. от подчиненных сотрудников, руководителей филиалов по Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей».

«Общая сумма полученных средств устанавливается. В тот же день он задержан и водворен в изолятор временного содержания. 13 октября этого года судом города Астаны в отношении данного лица санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей», — добавила официальный представитель агентства.

Кроме того, она проинформировала, что национальным бюро по Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя АО «Аграрная кредитная корпорация» по фактам систематического получения взяток.

«Установлено, что подозреваемый в период 2017-2018 годов на системной основе получал взятки от предпринимателей за пролонгацию договора об аренде автомобилей подписанием фиктивных актов выполненных работ без фактического оказания услуг и общее покровительство. В настоящее время установлены факты получения взяток в общей сумме Т300 тыс. Расследование продолжается», — заключила Ж. Бастарова.