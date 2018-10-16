Астана. 16 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. В хищении бюджетных средств в особо крупном размере подозревается посол Казахстана в Узбекистане, сообщила официальный представитель агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции (АДГСиПК).

«Национальным бюро по противодействию коррупции в хищении бюджетных средств в особо крупном размере изобличен посол РК в Узбекистане. (…) Ущерб от его незаконных действий превысил Т140 млн. К сожалению, в связи с презумпцией невиновности имя и фамилию не будем произносить, но на данный момент это нынешний посол», — сообщили представители АДГСиПК на брифинге во вторник.

Отметим, согласно информации из открытых источников нынешним послом Республики Казахстан в Узбекистане является Ерик Утембаев.

По версии следствия, дипломат подозревается в том, что занимая ответственную государственную должность, подписал заведомо фиктивные акты выполненных работ по строительству административного здания посольства РК в Узбекистане.