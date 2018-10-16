Сменился управляющий директор ЕБРР в странах Центральной Азии

Алматы. 16 октября. КазТАГ — Сменился управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Центральной Азии, говорится в сообщении банка.

«ЕБРР назначил Бруно Балванеру управляющим директором в странах Центральной Азии. В этой должности Б. Балванера будет отвечать за один из наиболее географически разнообразных регионов операций банка, текущий объем инвестиций в котором составляет почти $13,5 млрд (11,6 млрд евро)», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Как уточняется, новый управляющий директор приступит к выполнению своих обязанностей с 15 ноября 2018 года.

Б. Балванера сменит на этой должности Наталью Ханженкову, которая назначена на должность управляющего директора, отвечающего за глобальный портфель проектов ЕБРР и портфель в России. Б. Балванера будет работать в Астане и руководить деятельностью банка в Казахстане, а также в Кыргызстане, Монголии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

«ЕБРР может предложить актуальные решения для наиболее острых проблем в Центральной Азии таких, как диверсификация источников энергоснабжения и усиление роли частного сектора. В то же время страны региона нуждаются в дальнейшей поддержке их усилий по интеграции в мировую экономику. Имея хорошо развитую сеть региональных офисов, мы продолжим работать над решением этих вопросов», — приводятся слова нового управляющего директора.

Также поясняется, что Б. Балванера — гражданин Мексики. Он пришел в ЕБРР в 1996 году и занимал различные руководящие должности в лондонской штаб-квартире банка, прежде чем возглавить сеть региональных офисов в России.

Непосредственно перед последним назначением он работал в Тбилиси, где занимал должность директора ЕБРР в Беларуси, странах Кавказа и Молдове.