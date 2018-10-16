Антитеррористические учения проходят в аэропорту Алматы

Алматы. 16 октября. КазТАГ — Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает о проведении плановых антитеррористических учений проходят на территории международного аэропорта Алматы, информирует пресс-служба ДВД города.

«Правоохранительные органы отрабатывают навыки взаимодействия при возникновении угроз террористического характера на объектах уязвимых в этом отношении. Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на воздушном транспорте», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Вместе АГОШ по борьбе с терроризмом информирует, что в период проведения учений на территории международного аэропорта и прилегающем к нему участке, будут предусмотрены меры ограничения.

«В этой связи призываем граждан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности, заблаговременно корректировать маршруты своего передвижения, а также выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений», — указывает пресс-служба.

«Кроме того, напоминаем, что неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность», — заключается в сообщении.