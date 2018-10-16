На 11,3% ослаб курс тенге с января 2018 г.

Астана. 16 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. На 11,3% ослаб курс тенге с января по середину октября 2018 года, сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев.

«На валютном рынке курс тенге с начала года по 15 октября этого года ослаб на 11,3% — до Т369,98 за $1», — сообщил Д.Акишев на заседании правительства во вторник.

Ослабление тенге, по его словам, было вызвано внешними факторами, а именно — укреплением доллара США к валютам развивающихся стран и ужесточением антироссийских санкций.

«На этом фоне ослабление российского рубля с начала года составило 15%. Национальный банк продолжит проведение политики плавающего обменного курса без установления границ, коридора и других ориентиров», — добавил глава Нацбанка.

Согласно официальному курсу валют Нацбанка на 16 октября, $1 = Т369,98.