Рост ВВП в январе-сентябре 2018 г. ускорился до 4,1%

Астана. 16 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. Рост ВВП за 9 месяцев 2018 года ускорился до 4,1%, сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«Рост ВВП в отчетном периоде (за 9 месяцев 2018 года – КазТАГ) ускорился до 4,1%. Это выше показателя за 8 месяцев текущего года на 0,3 п.п.» — сказал Т. Сулейменов на заседании правительства во вторник.

По его словам, основной вклад в ускорение роста из базовых отраслей внесли торговля и восстановление динамики строительной отрасли.

«Также импульсом экономической активности стали смягчение инфляционного давления и повышение инвестиционного спроса», — пояснил он.

Также глава ведомства проинформировал, что уровень инфляции сохраняется в пределах коридора – 5-7%.

«В сентябре текущего года инфляция составила 0,4%, с начала года – 3,3%. Годовая инфляция составила 6,1%», — добавил министр.

В целом, по его данным, с начала этого года экономика Казахстана сохраняет положительную тенденцию роста.

Ранее сообщалось, что Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз экономического роста Казахстана до 3,7% в 2018 году и 3,9% в 2019 году.