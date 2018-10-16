Фондовые индексы США вновь оказались в «красной зоне»

Алматы. 16 октября. КазТАГ – Сергей Зелепухин. В понедельник основные фондовые индексы США вновь оказались в минусе, свидетельствуют данные по итогам торгов, опубликованные на investing.com.

Наибольшее падение продемонстрировал индекс Nasdaq Composite, в список которого входят акции более 3 тыс. американских и неамериканских корпораций. Он опустился на 0,88% до 7430,74 пунктов. Следом идет индекс 500 избранных акционерных компаний – S&P 500, который снизился на 0,59%% до 2750,79 пунктов, тогда как индекс промышленных компаний Dow Jones упал всего на 0,35% до 25250,55 пунктов.

Напомним, что по итогам торгов в прошлую среду основные фондовые индексы США продемонстрировали значительное снижение. Nasdaq Composite обвалился на 4,08%, что стало самым большим падением индекса с июня 2016 года.

S&P 500 снизился на 3,29%, до 2785,68 пунктов, тогда как Dow Jones упал на 3,15%.

В четверг падение продолжилось: Dow Jones опустился еще на 2,13% до 25052,83 пунктов, S&P 500 – на 2,06% до 2728,37 пунктов и Nasdaq Composite – на 1,25% до 7329,06 пунктов.

Главными причинами столь резкого снижения американских фондовых индексов, по мнению Bloomberg, стали ожидания инвесторов негативных последствий от торговой войны США с Китаем, а также рост доходности американских казначейских облигаций, который спровоцировал вывод инвесторами средств с бирж.

В пятницу индексы отыграли часть утраченных позиций: Dow Jones вырос на 1,15% до 25339,99 пунктов, S&P 500 – на 1,42% до 2767,13 пунктов и Nasdaq Composite – на 2,29% до 7496,89 пунктов.