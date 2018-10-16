Граница между Чечней и Ингушетией официально утверждена

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Алматы. 16 октября. КазТАГ — Соглашение об установлении административных границ между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия вступило в силу во вторник, сообщает ТАСС.

«Как отметил в этой связи на своей странице в социальной сети Mylistory председатель чеченского парламента Магомед Даудов, официальное закрепление границ будет способствовать дальнейшей интеграции двух регионов», — говорится в сообщении во вторник.

«26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали законы об установлении административной границы между регионами, которые не были четко определены со времен распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов. 4 октября парламенты обеих республик ратифицировали соглашение. На официальном интернет-портале правовой информации закон Чеченской Республики об утверждении соглашения опубликован 4 октября, Республики Ингушетия — 5 октября. В тексте документов было указано, что решения парламентов вступают в силу спустя 10 дней после официального опубликования», — уточняется в сообщении.

По словам М.Даудова, отныне между республиками проведено разграничение территорий.

«Хочу отметить, что установление границ никоим образом не означает разделения братских чеченского и ингушского народов. Напротив, это будет способствовать дальнейшей интеграции наших экономик, укреплению экономического и социального взаимодействия, улучшению братских связей», — отметил он.

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Он поблагодарил глав двух регионов, взявших на себя ответственность и принявших решение.

Вместе с тем главы обоих регионов заявляли, что окончательное установление административной границы укрепит отношения между двумя регионами, снизит напряженность в приграничных районах.

Напомним, после подписания документа некоторые жители Ингушетии вышли на митинги, требуя широкого обсуждения вопроса и выступая против ратификации соглашения в парламенте республики, который утвердил 4 октября соглашение с Чечней. Впоследствии власти Ингушетии согласовали проведение митинга в центре Магаса с 8 по 15 октября, затем продлили этот срок до 17 октября включительно. 10 октября Народное Собрание Ингушетии не смогло собрать кворум для внеочередного заседания, чтобы рассмотреть вопрос об отмене итогов голосования, утвердившего соглашение.

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