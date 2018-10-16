Астана. 16 октября. КазТАГ – Т178 млрд перечислены на пенсионные счета работников вредных производств в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения РК.

«Обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет средств работодателей в пользу работников, занятых во вредных (особо вредных) условиях труда введены с 1 января 2014 года. На 1 сентября 2018 года более 10 тыс. работодателей перечислили на 451 021 счетов работников около Т178,7 млрд обязательных профессиональных пенсионных взносов», — сообщили в минтруда и соцзащиты во вторник.

В ведомстве напомнили, что перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными (особо вредными) условиями труда, в пользу которых вкладчиками обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы утвержден постановлением правительства 31 декабря 2013 года.