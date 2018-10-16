Назарбаев обсудил с главой финской корпорации новые технологии для проектов по цифровизации

Астана. 16 октября. КазТАГ — Президент Казахстана по прибытии с визитом в Хельсинки встретился с председателем совета директоров Nokia Corporation Ристо Сииласмаа, сообщила пресс-служба главы государства.

«Стороны обсудили вопросы внедрения новых технологий связи, в том числе стандарта 5G, при реализации проектов по цифровизации отраслей экономики и развитию инновационной экосистемы», — говорится в сообщении на сайте Акорды во вторник.

Н. Назарбаев отметил, что компания зарекомендовала себя в Казахстане как надежный партнер. «С 2007 года компания Nokia сотрудничает с нашей страной. На сегодняшний день оборот компании составляет $20 млрд», — указал глава государства.

Н. Назарбаев рассказал руководителю компании, что Казахстан поставил перед собой задачу повышения производительности труда путем внедрения автоматизации, роботизации и искусственного интеллекта в производственный процесс, и отдельно остановился на вопросах реализации государственной программы «Цифровой Казахстан».

В свою очередь Р. Сииласмаа поблагодарил Н. Назарбаева за возможность встретиться и выразил высокую заинтересованность в сотрудничестве с казахстанскими компаниями.