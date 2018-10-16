Назарбаев пригласил финские компании участвовать в проектах АПК в Казахстане

Астана. 16 октября. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Хельсинки с представителями бизнеса Финляндии, сообщила пресс-служба главы государства.

«Глава государства отметил, что Казахстан открывает новые возможности для выгодного ведения бизнеса, и указал, что целью сегодняшней встречи является активизация экономических отношений и поиск новых деловых партнеров», — говорится в сообщении на сайте Акорды во вторник.

«Президент Казахстана отдельно остановился на вопросах государственной поддержки сельхозпроизводителей и пригласил финские компании активно участвовать в реализации проектов в агропромышленном комплексе», — указано в сообщении.

Н. Назарбаев также рассказал присутствующим бизнесменам о проводимой в Казахстане масштабной приватизации и наличии спроса со стороны иностранных инвесторов, в том числе финских.

«Отрадно, что мы открыли новый железнодорожный маршрут из Финляндии в Китай через территорию Казахстана. Теперь контейнерные перевозки в этом направлении и обратно занимают в четыре раза меньше времени, чем доставка морским путем», — отметил глава государства.

«Казахстан взял курс на ускоренную модернизацию экономики, внедрение новых технологий и инноваций. Реализуется специальная государственная программа «Цифровой Казахстан». С учетом опыта финских компаний в данной сфере это могло бы стать перспективным полем для нашего сотрудничества», — считает Н.Назарбаев.

Кроме того, он рассказал о международном финансовом центре «Астана».

«МФЦА имеет все возможности стать региональным центром развития «зеленых», исламских и инновационных финансовых инструментов. Приглашаю финские компании принять участие в его работе», — призвал президент Казахстана.

За годы независимости Финляндия инвестировала в Казахстан более $300 млн. В Казахстане зарегистрировано порядка 100 предприятий с участием финского капитала.