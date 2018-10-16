В ЕС заявили о необходимости продления переговоров с Великобританией по Brexit

Алматы. 16 октября. КазТАГ – В Европейском союзе (ЕС) заявили о необходимости продления переговоров с Великобританией по выходу Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit), сообщает ТАСС.

«Нам нужно больше времени, чтобы достичь глобального соглашения. Мы намерены использовать это время спокойно и вдумчиво, чтобы добиться соглашения в ближайшие недели», — заявил во вторник главный переговорщик по Brexit от ЕС Мишель Барнье на встрече министров по европейским делам в Люксембурге.

По его словам, соглашение по Brexit будет готово к саммиту Евросоюза в Брюсселе 17 октября. В этой связи М. Барнье добавил, что проинформирует глав государств ЕС по ситуации на переговорах и попросит предоставить дополнительное время. При этом он не уточнил сроков, но, по данным источников, теперь крайним сроком для окончания переговоров может стать конец декабря.

«Главной проблемой на переговорах по Brexit остается вопрос контроля границы с Ирландией. Брюссель и Лондон хотят сохранить границу прозрачной для передвижения людей, товаров и услуг, но до настоящего времени не ясно, как этого добиться, если Великобритания создает новый таможенный режим с Евросоюзом. Лондон также не хочет слышать о разных таможенных режимах для Северной Ирландии и остальной территории Соединенного Королевства, что может вновь оживить казалось бы навсегда ушедшую в прошлое проблему Ольстера и ирландского сепаратизма», — говорится в сообщении.

Напомним, референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2017 года. Победу с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. 29 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года. Уже названы точная дата и время выхода – 29 марта в 23.00 по лондонскому времени (05.00 аст).