Посол Казахстана в Узбекистане проходит по делу бывшего ответсекретаря МИД РК

Астана. 16 октября. КазТАГ – Посол Казахстана в Узбекистане проходит по делу бывшего ответственного секретаря министерства иностранных дел РК Анарбека Карашева, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

«Вопрос по послу РК в Узбекистане поднимается в рамках ведущихся следственных действий в отношении бывшего ответсекретаря А.Карашева. Наша принципиальная позиция заключается в установлении и пресечении любых финансовых нарушений. МИД оказывает всемерное содействие следственным органам», — сообщил А.Смадияров, комментируя информацию нацбюро по противодействию коррупции.

Между тем, по мнению президента интернет-ассоциации Казахстана Шавката Сабирова, не следует забывать о презумпции невиновности.

«Я бы от себя добавил, что презумпция невиновности остается базовой», — подчеркнул Ш. Сабиров.

Как сообщалось, в хищении бюджетных средств в особо крупном размере подозревается посол Казахстана в Узбекистане.

«Национальным бюро по противодействию коррупции в хищении бюджетных средств в особо крупном размере изобличен посол РК в Узбекистане. (…) Ущерб от его незаконных действий превысил Т140 млн. К сожалению, в связи с презумпцией невиновности имя и фамилию не будем произносить, но на данный момент это нынешний посол», — сообщили представители агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции на брифинге во вторник.

Отметим, согласно информации из открытых источников, нынешним послом Казахстана в Узбекистане является Ерик Утембаев.

По версии следствия, дипломат подозревается в том, что, занимая ответственную государственную должность, подписал заведомо фиктивные акты выполненных работ по строительству административного здания посольства РК в Узбекистане.