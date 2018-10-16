Страны «каспийской пятерки» планируют провести ряд встреч в ближайшее время

Алматы. 16 октября. КазТАГ — Страны «каспийской пятерки» намерены в ближайшее время провести ряд встреч для претворения в жизнь договоренностей, которые были достигнуты в августе на саммите лидеров прикаспийских государств в Актау, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«В ближайшее время планируется серия встреч по вопросам реализации договоренностей, достигнутых по итогам Актауского саммита», — говорится в сообщении К. Абдрахманова, отвечая на вопросы ТАСС.

Подробности о месте и сроках проведения, формате и повестке дня ожидаемых встреч он не привел.

Главным результатом саммита в Актау, прошедшего 12 августа, стало подписание президентами Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

К.Абдрахманов констатировал, что сейчас идет работа «по имплементации положений» этого документа. По словам министра, «у внешнеполитических ведомств, под эгидой которых будет осуществляться обзор сотрудничества на Каспии и выполнение конвенции, есть четкий план работы, отраженный в итоговом коммюнике президентов «каспийской пятерки».

Первоочередными задачами в этой работе глава МИД Казахстана назвал скорейшую ратификацию конвенции, начало деятельности рабочей группы высокого уровня по каспийским вопросам и согласование в ее рамках соглашения по методике установления прямых исходных линий побережья.

«На данный момент стороны приступили к выполнению внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу подписанных в рамках Пятого каспийского саммита документов», — указал К.Абдрахманов.