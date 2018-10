Как наши тюркские «братья» приспосабливают Казахстан к своим нуждам

Турция в очередной раз ужесточила правила прохождения морских судов через ее проливы Босфор и Дарданеллы. Это означает возникновение проблем у КТК, а также у тех нефтедобывающих компании, которые по его транспортной системе вывозят свою продукцию на экспорт

Издание S&P Global Platt опубликовало переданную из Лондона статью под названием «New Turkish Straits rules to shake up shipping, oil markets this winter» — «Новые правила прохождения через турецкие проливы подвергнут встряске судоходство и нефтяные рынки этой зимой».

В ней говорится так: «Новые правила судоходства в турецких проливах приводят к увеличению задержек судов длиной более 250 метров в этом районе и могут предстоящей зимой создать лишнюю головную боль для рынка крупных танкеров в связи с задержками и контрсталийным простоем», — сообщили источники.

Зимой погода в зоне Средиземного и Черного морей ухудшается, поэтому в ноябре и декабре ставки фрахта зачастую бывают выше обычной.

Согласно новым правилам судоходства в турецких проливах, танкеры общей длиной более 250 метров могут совершать проход через Дарданеллы только с лоцманом на борту и в сопровождении буксира».

Это означает возникновение проблем у КТК (Каспийского трубопроводного консорциума), а также у тех нефтедобывающих компаний, которые по его транспортной системе вывозят свою продукцию на экспорт. Прежде всего – у СП «Тенгизшевройл», эксплуатирующего крупнейшее в регионе месторождение Тенгиз.

Но трубопровод КТК по маршруту Тенгиз – Новороссийск использует не только это совместное предприятие. В январе-декабре 2017 года суммарный объем отгрузки сырья по нему составил 55,107 миллиона тонн, а СП «Тенгизшевройл» (согласно контракту, вся ее продукция идет на экспорт) добыло всего 28,7 миллиона тонн сырой нефти (229 миллионов баррелей). Но работающие в Казахстане нефтедобывающие компании, по всей видимости, свою часть обязательств по загрузке трубопровода перекрывают с лихвой. Так, только за январь-сентябрь 2017 года КТК принял с месторождений: Кашаган – 5 216 000 тонн нефти; Карачаганак – 7 865 000 тонн нефти; Тенгиз – 21 432 000 тонн нефти. То есть получается, что основная часть загрузки этого трубопровода обеспечивается казахстанским экспортом. Причем ее показатели стали резко увеличиваться именно за последние два года. Так, в январе-декабре 2017 года по сети Каспийского трубопроводного консорциума сырья было прокачано на 24,4% больше, чем за 2016 год. А в 2016 году — на 3,6% больше, чем в 2015 году.

Сейчас перспективы дальнейшего увеличения объемов экспорта по этому маршруту находятся под угрозой.

Еще в 1993-1994 годах в Турции много говорили о необходимости введения ограничений на прохождение судов через Босфор и Дарданеллы, имея в виду тогда еще предполагаемую реализацию проектов типа системы КТК. Но использование проливов, ведущих из Черного моря в Средиземное море, регулируется международной конвенцией. И официальная Анкара не может самостоятельно вводить там свой запрет. Но она отвечает за безопасность движения по этим проливам и может накладывать новые ограничения. Именно это сейчас и произошло. Каковыми окажутся последствия нововведений – покажет время. Но определенным представляется одно. По причине введения Анкарой новых правил судоходства в турецких проливах явно укрепляются позиции тех, кто продвигает проекты альтернативных маршрутов доставки каспийской нефти на международный рынок. Но во всем этом больше политики, чем экономической целесообразности.

Ибо в качестве альтернативы может в данном случае рассматриваться азербайджанский экспортный трубопровод Баку — Тбилиси – Джейхан (БТД), к участию в котором Баку неустанно приглашает Казахстан. Азербайджан не в состоянии заполнить своим экспортным объемом сырья проектную пропускную способность этой транспортной сети. Казахстан же для того, чтобы подавать свою нефть туда, должен прежде проложить трубопровод по маршруту Ескене-Курык и наладить систему танкерных поставок из порта Курыка в Баку. Реализация такого варианта рассматривалась самым серьезным образом еще в 2008 году, но конкретных действий так и не было предпринято.

Сейчас закаспийские партнеры Астаны в лице Баку и Анкары, похоже, вновь побуждают ее присоединиться к проекту БТД. Таким образом, наши тюркские «братья» приспосабливают Казахстан к своим нуждам.

***

© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.