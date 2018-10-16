Высокопоставленные военные Казахстана подозреваются в получении взяток

Астана. 16 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Должностное лицо департамента по ЧС и высокопоставленные военные подозреваются в получении взяток в ряде регионов Казахстана, сообщили в АДГСПК.

«11 октября во взяточничестве изобличен начальник департамента по ЧС Алматинской области КЧС МВД РК, полковник гражданской защиты. Он подозревается в получении взятки на сумму Т300 тыс. от начальника отдела кадровой службы ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Алматинской области за трудоустройство граждан», — сообщили представители агентства на брифинге во вторник.

Отмечается, что в связи с полным признанием вины полковник не задерживался, расследование продолжается.

В тот же день в Акмолинской области нацбюро по противодействию коррупции в получении взятки изобличен заместитель начальника объединенного подразделения по делам обороны Щучинска, обслуживающий Бурабайский район, майор.

«Он подозревается в получении Т270 тыс. от жителя города за отсрочку от воинской службы и выдачу военного билета. Досудебное расследование продолжается», — проинформировали в АДГСПК.

Кроме того, как сообщили в ходе брифинга, 12 октября текущего года изобличен в коррупции начальник штаба войсковой части №323-63 министерства обороны РК, дислоцирующейся в городе Капшагай Алматинской области, капитан.

«Он подозревается в получении незаконного вознаграждения в сумме Т170 тыс. от военнослужащих за общее покровительство по службе. Расследование продолжается. В связи с полным признанием вины, процессуальное задержание в отношение военнослужащих не применялось», — заключается в сообщении.