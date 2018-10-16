В Алматы закрыли крупный цех фальсифицированной алкогольной продукции

Алматы. 16 октября. КазТАГ — В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы экономических расследований ДГД по Алматы совместно с комитетом государственных доходов министерства финансов РК закрыт крупный подпольный цех по производству и розливу фальсифицированной алкогольной продукции, следует из сообщения алматинского департамента.

«В подпольном цехе (в Алматы – КазТАГ) длительное время осуществлялась незаконная деятельность по розливу и упаковке алкогольной продукции. На месте преступления обнаружено и изъято более 70 тыс. бутылок готовой алкогольной продукции, 20 тыс. пустых бутылок различных форм для розлива алкогольной продукции, более 9,5 млн штук учетно-контрольных марок, имеющих признаки подделки, металлические крышки (заготовки), упакованные в ящики, самоклеющиеся этикетки в рулонах с различными наименованиями алкогольной продукции, емкости и тары, предназначенные для хранения и розлива алкогольной продукции в значительных размерах», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Также в Алматы на территории рынка «Салем» со склада изъято более 2 млн штук поддельных учетно-контрольных марок, указано в информации.

Службой экономических расследований ДГД по Алматы возбуждены уголовные дела по статьям 233 ч. 2, 214 ч. 1 Уголовного кодекса РК.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех причастных к совершению данного правонарушения, места реализации поддельных алкогольной продукции и учетно-контрольных марок.