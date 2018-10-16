Замминистра иностранных дел РК госпитализирован в Астане

Алматы. 16 октября. КазТАГ – В Астане госпитализирован первый заместитель министра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

«М. Тлеуберди проходит лечение в медицинском учреждении. По словам самого М.Тлеуберди, это бытовая ситуация. Возвращались с семейного мероприятия. Рядом с ним находилась супруга. Шли возле дома. Упал и ударился головой об асфальт», — сказал А.Смадияров во вторник.

Также он отметил, что скорую помощь вызвала супруга замминистра, после чего он был госпитализирован с сотрясением мозга.