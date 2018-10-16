Замминистра иностранных дел РК госпитализирован в Астане

Новости 232 0

Алматы. 16 октября. КазТАГ – В Астане госпитализирован первый заместитель министра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

«М. Тлеуберди проходит лечение в медицинском учреждении. По словам самого М.Тлеуберди, это бытовая ситуация. Возвращались с семейного мероприятия. Рядом с ним находилась супруга. Шли возле дома. Упал и ударился головой об асфальт», — сказал А.Смадияров во вторник.

Также он отметил, что скорую помощь вызвала супруга замминистра, после чего он был госпитализирован с сотрясением мозга.

Похожие материалы:

  1. Президент Казахстана поручил создать фонд прямых инвестиций с капитализацией Т300 млрд
  2. Президент Сербии посетит Астану с официальным визитом
  3. Предстоящая сессия совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Астане в ноябре
  4. $118 млрд прямых иностранных инвестиций планирует привлечь Казахстан к 2022 г.
  5. Находящихся в межгосударственном розыске двух иностранных граждан задержали в Карагандинской области

Новости партнеров

Загрузка...