В Алматы назначен новый руководитель управления здравоохранения

Алматы. 17 октября. КазТАГ — Новым руководителем управления здравоохранения Алматы стал Канат Тосекбаев, сообщила пресс-служба городского акимата.

Как отмечается в распространенном сообщении, новый руководитель управления в разное время работал главным врачом в детской инфекционной больнице Алматы и станции скорой медицинской помощи Астаны. До нового назначения возглавлял управление здравоохранения Западно-Казахстанской области.

«Несмотря на проводимую работу, от населения продолжают поступать жалобы на качество предоставляемых услуг со стороны медицинских организаций города. Все это является следствием неэффективного менеджмента и непрозрачности данных учреждений. Учитывая это, аким Алматы поставил перед новым руководителем управления ряд первостепенных задач, требующих принципиальных и системных подходов», — говорится в сообщении акимата.

«Так, необходимо обеспечить полную транспарентность деятельности медицинских организаций и принимать самые жесткие меры воздействия к руководителям, допустившим нарушения коррупционного характера. Представители медицинских организаций должны вести мониторинг всех обращений граждан и своевременно на них реагировать. Кроме того, руководители организаций станут на регулярной основе отчитываться перед населением обслуживаемых территорий и публиковать свою финансовую отчетность», — указано в информации.

Кроме того, новому руководству горздрава поручено «перевести закуп лекарственных средств из местного бюджета в электронный формат, а при закупе медицинской техники строго контролировать проведение экспертизы ее реальной стоимости».

«В целях повышения качества менеджмента в городской сфере здравоохранения будет проведена реформа как в управлении, так и в самих медицинских организациях, в том числе посредством укрупнения медучреждений, оптимизации управленческих звеньев и адмперсонала», — отмечается в сообщении.

Напомним, предшественником К. Тосекбаева был Серикбол Мусинов, которого освободили от должности 20 сентября.