Экстрадированного из Турции казахстанца подозревают в членстве в сирийско-ливанской ячейке «Аль-Каиды»

Астана. 17 октября. КазТАГ – Экстрадированного из Турции казахстанца Елдос Куншугарова подозревают в членстве в сирийско-ливанской ячейке «Аль-Каиды» – в группировке «Джабхат ан-Нусра», сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) РК.

«Известно, что он (Е. Куншугаров – КазТАГ) в 2008 году выехал в афгано-пакистанское приграничье. Там же принял участие в создании террористической группировки «Джунд аль-Халифат», ответственной за подготовку двух взрывов в Атырау в октябре 2011 года. В 2013 году Е. Куншугаров нелегально переправился в Сирию и вступил в ряды террористической организации «Джабхат ан-Нусра». С 2015 года скрывался в Турции, где был обнаружен и задержан», — сообщили в КНБ в среду.

Спецслужбы напомнили, что ранее, в 2013 и 2017 году, соответственно, были арестованы за рубежом, экстрадированы в Казахстан и осуждены к 20 годам лишения свободы каждый активные члены группировки «Джунд аль-Халифат» Урынбасар Мунатов и Дамир Зналиев.

Напомним, 16 октября Е. Куншугаров сотрудниками генеральной прокуратуры и КНБ РК для привлечения к уголовной ответственности был экстрадирован из Турции. Тогда же сообщалось, что задержанный подозревается в совершении в 2011 году террористических преступлений на территории Атырау. Отмечалось, что после совершения преступлений Е. Куншугарову удалось скрыться, в связи с чем он был объявлен в международный розыск. Мужчина водворен в следственный изолятор Атырау, где, по данным правоохранителей, будет содержаться до вынесения судебного приговора.