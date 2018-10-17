10 человек погибли и 50 ранены из-за подрыва взрывного устройства в колледже в Крыму

Алматы. 17 октября. КазТАГ – 10 человек погибли и 50 ранены из-за подрыва взрывного устройства в г. Керчь в Крыму, сообщает ТАСС.

«Подрыв взрывного устройства неустановленного образца произошел в политехническом колледже в Керчи», — сообщили в среду в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) России.

Взрыв прогремел примерно в 12.00 по местному времени.

«По предварительным данным, погибли 10 человек, около 50 ранены. Оперативным штабом координируется деятельность сил правопорядка и аварийно-спасательных служб по установлению причины взрыва и недопущению возможных повторных взрывов, организации комплекса административных и режимных мер», — добавили в НАК.

Отмечается, что место происшествия обследуют взрывотехники федеральной службы безопасности (ФСБ) России, «осуществляются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия».

«СК (следственный комитет – КазТАГ) возбудил уголовное дело по факту взрыва. Расследование поручено центральному аппарату», — говорится в сообщении.

«Прилегающая к колледжу территория оцеплена, проведена эвакуация находившихся в здании граждан. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города», — отметили в НАК.

Всем пострадавшим, по данным комитета, оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

«Рассматривается версия теракта», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.