Центральная исполнительная власть многократно и весьма убедительным образом демонстрировала то, что она вполне может обходиться и вовсе без него. В чем же тогда смысл перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику? Вот в чем вопрос

Издание Malay Mail со ссылкой на информационное агентство AFP опубликовало статью под названием «Kazakhstan embraces Latin script in break with past» — «Казахстан принимает латинскую графику в рамках своих усилий по разрыву с прошлым».

В ней говорится так: «Реформа вызвала горячие споры. Кое-какая критика исходит от тех, кто вполне доволен уходом от кириллицы в такой республике, где русский язык широко используется, но не воспринимает конкретно той формы алфавита, которая была принята государственными филологами.

В ряду требующих более серьезного рассмотрения вопросов можно назвать стоимость всего этого мероприятия и «коррупционные риски», сказал Данияр Кусаинов, внештатный сотрудник Норвежского института международных отношений в Осло.

Кусаинов указал на «высокую вероятность» нерационального использования средств на перевод вывесок, текстов и других вещей с кириллицы на латиницу в течение переходного периода».

А вот самого серьезного рассмотрения достойно, как нам кажется, то обстоятельство, что в результате затеваемой сейчас лингвистической реформы казахский язык может еще больше утратить свое значение в качестве одного из основных коммуникативных средств в нашей стране. Ведь вся государственная властная вертикаль как функционировала, так и продолжает функционировать на основе русской речи. Казахскому языку там по-прежнему отводится лишь весьма незначительная дополнительная или вспомогательная роль.

Центральная исполнительная власть многократно и весьма убедительным образом демонстрировала то, что она вполне может обходиться и вовсе без него. Чиновники зачастую прибегают к использованию казахского языка, лишь как бы отдавая дань этикету госслужащего Республики Казахстан. Все серьезные вопросы политической и экономической жизни обсуждаются по-русски. Вся серьезная документация составляется и рассматривается на основе практически исключительно русского языка. И ее не всегда считают необходимым успеть перевести при представлении широкой общественности. Так, к примеру, недавнее Послание Президента РК Н.Назарбаева народу Казахстана так же, как это практиковалось прежде, было озвучено в основном по-русски. Полный его перевод на казахский язык появился в Интернете и стал доступным широкой общественности несколько позже.

То есть система государственной власти в качестве рабочего и коммуникативного языка опирается главным образом на русскую речь. Казахский язык продолжает пребывать в роли, образно говоря, пасынка в системе казахстанских официальных, гражданско—правовых отношений. Тут перемен к лучшему не наблюдается. И в этой связи невольно напрашивается вопрос: а что с казахским языком станется, когда он будет переведен с кириллицы на латиницу и окажется, таким образом, еще больше отдаленным от столбовой коммуникативной практики на основе русской речи?! Ведь, скажем, на перевод Послания главы государства в этом случае понадобится гораздо больше времени, чем сейчас. То же самое можно, думается, сказать и об огромной массе документации, призванной поддерживать жизнедеятельность государства и общества в целом.

А теперь несколько слов о тех, кто является потенциальным или реальным пользователем всех таких переводов, а также о читателях книг и прессы на казахском языке. Дело в том, что в стране имеются тысячи и тысячи людей (главным образом старших возрастов), которые, когда-то окончив казахскую школу, дальше пошли по жизни по такому пути, где нет практической необходимости в казахском языке. Но они, тем не менее, по привычке, приобретенной в детстве (во времена, когда телевизор еще не вошел в быт как основной предмет досуга), практикуют чтение на казахском языке. Такие люди, кстати сказать, и составляют основу сильно поредевшей за последнее время аудитории казахских литераторов и журналистов. Если теперь официальные документы, казахские газеты и книги начнут публиковаться на латинице, что им непривычно, большинство из них едва ли станут насиловать себя, чтобы приобщиться к новинке.

И к чему тогда все это приведет? Вот в чем вопрос.

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