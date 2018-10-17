Алматы. 17 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Ликвидация ряда казахстанских банков связан с не всегда законными финансовыми практиками акционеров и менеджмента, считает финансовый аналитик Расул Рысмамбетов.

«Банкопад, который мы наблюдаем в последнее время в Казахстане, прежде всего связан с не всегда законными финансовыми практиками со стороны акционеров и банковского менеджмента», — заявил в среду корреспонденту КазТАГ Р. Рысмамбетов, комментируя сообщение о том, что вкладчикам «Банка Астаны», Qazaq Banki и «Эксимбанка» вернут деньги за счет Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).

«Вторым фактором является постепенное внедрение более строгих процедур надзора со стороны регулятора. Как оказалось, помимо объективного ухудшения рыночных условий, ряд банков пренебрежительно отнесся к процедурам риск-менеджмента и выдавали кредиты на заведомо проигрышные проекты», — резюмировал Р. Рысмамбетов.

Ранее глава Национального банка РК Данияр Акишев сообщил, что по трем проблемным банкам – «Банк Астаны», Qazaq Banki и «Эксимбанк» все материалы Нацбанк передал в суд.

«По всем трем банкам, которые находятся в процессе ликвидации: в соответствии с действующим законодательством, их ликвидация возможна только в случае положительного решения суда, все необходимые действия по направлению материалов в суд мы осуществили», — сказал Д. Акишев в кулуарах мажилиса парламента РК 17 октября.

Напомним, ранее в Казахстане уже лишили лицензий и приняли решение суда о ликвидации АО «Кредит Алтын Банк», АО «Казинвестбанк» и АО «Delta Bank».