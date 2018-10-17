Астана. 17 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ознакомился с новейшими достижениями финской компании в телекоммуникационной сфере, сообщает пресс-служба главы государства.

«(Н. Назарбаев – КазТАГ) посетил презентационной площадки компании Nokia в Хельсинки. Глава государства ознакомился с новейшими достижениями компании в телекоммуникационной сфере, основанными на применении технологий 5G, дополненной реальности и искусственного интеллекта. Данные разработки предназначены для удаленного управления предприятиями, транспортом, проведения хирургических операций, а также могут быть использованы в других областях и направлениях», — говорится в сообщении Акорды в среду.

Отмечается, что в ходе посещения председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев доложил Н. Назарбаеву о тестировании технологии 5G в Казахстане и перспективах ее практического применения.