Алматы. 17 октября. КазТАГ – Динара Жаркеева. На Т2 млрд обманули государство собственники изымаемых земельных участков в Алматы путем подделки документов, сообщил прокурор города Берик Жуйриктаев.

«На сегодня эта сфера привлекательна для различного рода махинаций. Каждый собственник объекта пытается всеми путями увеличить сумму компенсации. Самым распространенным способом является подделка документов и завышенная оценка. Преступники подделывают все подряд – решения местных исполнительных органов, техпаспорта и акты ввода объектов в эксплуатацию. В целом мы уже выявили 14 фактов подделки документов, ущерб от которых составляет порядка Т2 млрд. По ним возбуждены уголовные дела, принимаются меры по возмещению ущерба», — сказал Б. Жуйриктаев в среду.

Также он отметил, что за последние два года с целью развития инфраструктуры мегаполиса было изъято свыше 300 земельных участков, необходимых для строительства транспортных развязок и автомобильных дорог.

По его словам, прокуратурой продолжается работа по сравнительному анализу заключений оценщиков и выявление фактов необъективного подхода. По результатам перепроверки документов будет инициирован пересмотр дел в судебном порядке. На сегодня в судебном порядке удалось снизить первичную оценку уже по пяти объектам на Т500 млн.

Кроме того, в Алматы активизирована работа по доначислению 10-кратного земельного налога за неосвоение земельных участков.

«К примеру, только с одного земельного участка площадью 43,9 га, предназначенного для строительства многоквартирных жилых домов, сумма налога с учетом 10-кратного доначисления составила Т120 млн», — добавили в надзорном органе.