Вкладчикам трех проблемных банков Казахстана вернут деньги за счет КФГД

Астана. 17 октября. КазТАГ — Оксана Скибан. По трем проблемным банкам все материалы Национальный банк РК передал в суд, сообщил председатель финрегулятора Данияр Акишев.

«По всем трем банкам, которые находятся в процессе ликвидации: в соответствии с действующим законодательством, их ликвидация возможна только в случае положительного решения суда, все необходимые действия по направлению материалов в суд мы осуществили», — сказал Д. Акишев в кулуарах мажилиса парламента РК в среду.

По его словам, как только будет решение суда, Нацбанк определит банк-агент, который займется выплатой денег вкладчикам.

«Как только выйдет решение суда, вступит в законную силу, то в соответствии с законом, в течение 14 дней мы определим банк-агент, и вкладчикам будут выплачены все деньги за счет Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД). Мы видим, что там более 99% всех счетов покрыто гарантией фонда, поэтому люди получат свои деньги. Мы заинтересованы в том, чтобы сделать это быстро», — отметил он.

Напомним, ликвидации подлежат «Банк Астаны», Qazaq Banki и «Эксимбанк».