Нацбанк РК просит осторожно относиться к информации о планах по возврату частных пенсионных фондов

Астана. 17 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. Председатель Национального банка РК (НБРК) Данияр Акишев попросил осторожно относиться к информации о планах по возврату частных накопительных пенсионных фондов (ЧНПФ).

«Прошу очень осторожно относиться (к информации о возврате ЧНПФ – КазТАГ), мы говорим о том, что пока это только предложение. Естественно, если они будут дальше обсуждены либо поддержаны, они могут быть там уже имплементированы в законодательство. Но пока это еще на стадии обсуждения. Мы считаем, что частные компании могут присутствовать на рынке при тех условиях, о которых я говорю – очень жесткие требования. Я не думаю, что при таких требованиях у нас их может быть много», — заявил Д. Акишев в среду в кулуарах мажилиса парламента.

Он заверил, что «пока никаких решений не принято».

«Мы обсуждаем эту концепцию, она последние 3 года примерно обсуждается. Нацбанк выступает за восстановление института частных управляющих компаний, которые могут при очень-очень жестких условиях, при очень высоком капитале иметь доступ к управлению деньгами людей. Только если вкладчики, то есть наши граждане, выберут эти компании. Никакого решения, что кто-то за наших граждан примет вот такого рода выбор, что куда-то деньги должны пойти, не будет. Мы предполагаем такую систему, мы предлагаем», — добавил глава НБРК.

Он отметил, что этот институт существовал и раньше.

«Возможно, были и недостатки, но я считаю, что у нас сейчас накопилось достаточное количество опыта с тем, чтобы, если даже эту систему в каком-то виде восстанавливать, как говорится, конкуренцию на рынке управляющих компаний, то мы можем все вопросы или те недостатки, которые были раньше, полностью нивелировать или убрать», — сказал руководитель финрегулятора.

Глава центрального банка страны отметил, что при прошлой системе, по его мнению, «был недостаток капитализации накопительных пенсионных фондов».

«Не было жесткой или значимой связи между размером капитала и размером принимаемых активов под управление. Во-вторых, я думаю, что существовала недостаточно эффективная система отслеживания инвестиций, в том числе в аффилированные компании. С учетом уже того опыта, который у нас есть, и вы видите, мы накопили этот большой опыт с точки зрения регулирования банковского сектора, я думаю, Нацбанк может выработать эти жесткие критерии с тем, чтобы на этот рынок пришли исключительно надежные компании с хорошей репутацией», — заключил Д. Акишев.

Напомним, 26 сентября председатель правления Банка развития Казахстана (БРК) Болат Жамишев назвал неправильным решение о ликвидации ЧНПФ с точки зрения влияния на фондовый рынок.

ЕНПФ создан в 2013 году на базе АО «НПФ «ГНПФ» путем объединения активов всех накопительных пенсионных фондов. Учредителем и акционером фонда является правительство РК в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» министерства финансов. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Казахстана.

С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы совету по управлению Национальным фондом, который возглавляет президент РК.