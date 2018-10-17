Астана. 17 октября. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев возложил цветы к могиле Карла Маннергейма и памятнику «Крест героев» в Хельсинки, сообщает пресс-служба главы государства.

«В завершение официального визита в Финляндскую Республику глава государства возложил цветы к могиле Карла Маннергейма и памятнику «Крест героев», установленному над братской могилой финских солдат в мемориальном комплексе «Хиетаниеми», и почтил память погибших сынов финского народа», — говорится в сообщении Акорды в среду.

Также сообщается, что в торжественной церемонии возложения приняли участие члены официальной делегации Казахстана.